Lemaradtunk valamiről? Lady Gagát menyasszonyi ruhában látták

Az énekesnő kezét még meg se kérték, de a fehér ruha már most csodásan áll neki.

Javában forgatják Rómában a House of Gucci című produkciót, ami a Gucci divatház fejének, Maurizio Gucci meggyilkolásának történetét fogja elmesélni. A főszerepekben láthatjuk majd a 34 éves Oscar-díjas színész-énekesnőt és a Star Wars új trilógiájának egyik főgonoszát, Adam Drivert.

A számos paparazzi fotónak hála, láthattuk a párost ölelkezve, forró csók váltás közepette, Vespán száguldva és most úgy néz ki, elérkeztek az esküvői jelenetekhez is. A fehér csipke csoda remekül áll Gagának, a legnagyobb divatfanok pedig azt is kiszúrhatták, hogy az énekesnő lábát egy pár Manolo Blahnik ékesíti, pontosan ugyanolyan, mint amit Carrie Bradshaw viselt a Szex és New Yorkban az oltár előtt – írja a PageSix.

A Ridley Scott rendezésében november 24-én mozikba kerülő életrajzi alkotás a divatmágnás tragikus meggyilkolását veszi górcső alá. Guccit 1995-ben az irodája előtt egy bérgyilkos lőtte le felesége, Patrizia Reggiani utasítására. A nőt 29 év börtönbüntetésre ítélték, amiből végül csak 16 évet kellett leülnie.

Gaga és Driver mellett olyan színészek tűnnek még fel az alkotásban, mint Al Pacino, Jeremy Irons vagy Jared Leto, aki a szerep kedvéért szinte teljesen felismerhetetlen külsőt kapott.