A korona szíve, lelke és tréfamestere - Fülöp herceg a brit monarchia sziklaszilárd támasza

Történelmi rekordok, nehezen meghozott áldozatok, vicces anekdoták. Ilyen volt valójában a 99 évesen elhunyt Fülöp herceg.

A portré, melyet a királynő 90. születésnapja alkalmából készítettek a házaspárról. (Fotó: Facebook/Royal Family)

A pénteken, életének századik évében elhunyt Fülöp edinburghi herceg személyében olyasvalaki távozott a brit királyi családból, akit nemzedékek tekintettek az évezredes angol-brit monarchia egyik sziklaszilárd támaszának. Köztük volt hitvese, II. Erzsébet királynő is, aki többször megvallotta, hogy Fülöppel kötött házassága volt sokszor nagyon nehéz életének egyik legbiztosabb pontja.

A néhai herceg nevéhez több történelmi rekord is kötődik. Ő volt a monarchia 1200 éves történetének legidősebb királyi családtagja, egyben a leghosszabb ideig "szolgáló" uralkodói hitves. Fülöp, aki június 10-én töltötte volna be századik életévét, és II. Erzsébet királynő tavaly novemberben ünnepelte 73. házassági évfordulóját - ez is példa nélküli évforduló volt a monarchia történetében -, és a herceg 69 évig volt uralkodói házastárs, felesége ugyanis 1952-ben lépett az Egyesült Királyság trónjára.

Fülöp komoly áldozatokat hozott a koronáért

II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg több emberöltőn átívelő, súlyos családi és társadalmi válságokat átvészelő, 1947-ben kötött frigyének előtörténete az 1930-as évek végéig nyúlik vissza. Udvari krónikások szerint a szerelem már akkor kibontakozott, amikor Erzsébet és Fülöp először találkozott.

Ez 1939 júliusában történt, amikor a királyi család rövid látogatást tett Dartmouth haditengerészeti akadémiáján. Az eseményt szervező Lord Mountbatten - Erzsébet édesapjának, VI. György királynak távoli rokona, India későbbi alkirálya, akit negyven évvel később az észak-írországi brit fennhatóság ellen küzdő Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) pokolgépe ölt meg - saját első unokaöccsét, vagyis Fülöpöt bízta meg a két ifjú hercegnő, a 13 éves Erzsébet és húga, Margit szórakoztatásával.

A dán és görög uralkodóházakból származó, Korfun született 18 éves dartmouth-i kadétot nem sokkal később aktív szolgálatba szólította a háború, de a kapcsolat nem szakadt meg, és a brit sajtó a negyvenes évek közepétől már románcról pletykált. Nem alaptalanul: Fülöp 1947 februárjában hivatalosan lemondott a görög trónra támasztott igényéről és görög állampolgárságáról is, és Mountbatten vezetéknévvel honosított brit állampolgár lett.

1947. júliusában, eljegyzésük napján készült felvétel II. Erzsébet brit királynőről és férjéről, Fülöp hercegről (MTI Fotó)

A Buckingham-palota 1947. július 9-én bejelentette az eljegyzést, négy hónapra rá pedig az ifjú pár egybekelt. Fülöp ezért a házasságáért nem kevés áldozatot hozott. A herceg ígéretes haditengerészeti karriert volt kénytelen szinte egyik pillanatról a másikra feladni, amikor feleségének édesapja, VI. György király 1952-ben, alig 56 esztendősen elhunyt, és Erzsébet hercegnő az Egyesült Királyság uralkodója lett. Fülöpnek a királynő férjeként gyakorlatilag semmilyen alkotmányos szerepe nem volt, állami ügyiratokba hitvesével ellentétben nem tekinthetett bele, és formailag saját feleségének alattvalója lett, amikor Erzsébet királynő 69 évvel ezelőtt trónra lépett.

Ráadásul még saját gyermekei sem az ő nevét viselik. Történelmi források szerint Fülöp szerette volna, ha feleségének megkoronázása után a királyi ház felveszi a Mountbatten vagy az Edinburgh nevet, ám - nem kis bosszúságára - Winston Churchill, II. Erzsébet királynő első miniszterelnöke rábeszélte a fiatal uralkodót a Windsor-ház nevének megtartására.

Humorát és közvetlenségét történetek sora őrzi

Fülöp már a 90. születésnapja alkalmából vele és róla készült BBC-portréműsorban megígérte, hogy azontúl jóval kevesebb nyilvános megjelenést vállal, mivel szavai szerint ebben a korban "az ember már lefelé tart fizikailag, szellemileg és általában is jobb kiszállni még a szavatossági idő lejárta előtt".

Ennek az ígéretének azonban csak hat évvel később, 2017 őszén tett eleget, amikor az udvar hivatalosan bejelentette, hogy Fülöp herceg visszavonult minden közszerepléstől.

Addig azonban a királynő férje sokszor hozta igen kellemetlen helyzetbe a kiszólásaitól már előre rettegő udvari protokollosokat.

Leghíresebb nyilvántartott tréfálkozásainak egyike Magyarországon hangzott el 1993-ban, amikor egy brit turistának azt mondta, hogy

maga még nem lehet itt túl régen, hiszen nincs is sörhasa.

Cate Blanchett színésznővel, akivel a londoni királyi rezidencián, a Buckingham-palotában, egy fogadáson elegyedett szóba, állítólag elromlott DVD-lejátszóját akarta megcsináltatni, miután értesült arról, hogy az Oscar-díjas világhíresség a "filmiparban" tevékenykedik.

Erzsébet királynő és férje, Fülöp herceg. Fotó: MTI/EPA

Néhány éve, az egyik skóciai elektronikai gyárban tett látogatása alkalmával egy szerinte kevéssé sikerült termékre azt mondta: ez úgy néz ki, mintha egy indiai rakta volna össze. Az udvar ezért a megjegyzésért később nyilvánosan elnézést kért.

Fülöp hercegnek azonban mindezt az ország és a világ mindig megbocsátotta, hiszen mindenki tudta, hogy a kifelé mutatott, sokszor érdes modor és a nem egyszer sértő poénokra hajlamosító humor mögött mély érzésű, a királyi család és a monarchia integritásának megőrzéséért minden áldozatra kész ember rejlett.

A királyi pár 70. házassági évfordulójára készült portré (Fotó: MTI/EPA)

Ő volt az például, aki a legidősebb fiú, Károly trónörökös és felesége, Diana egyre hangosabb házasságtörési botrányai közepette pártfogásába vette és személyes hangú levelekkel bátorította a hercegnőt. "Jutalma" az lett, hogy az összeesküvés-elméletek gyártói egyenesen őt vádolták a Diana életét 1997-ben kioltó párizsi autóbaleset "megszervezésével", ám Fülöp e rendkívül durva teóriákra elegáns távolságtartással nem is reagált.

Fülöp herceg hosszú ideig robusztus egészségi állapotáról volt híres, az elmúlt években azonban már többször is kórházi kezelésre szorult. A herceget február közepétől 28 napig kórházban kezelték az udvar által közelebbről nem részletezett fertőzéses betegség és szívproblémák miatt.

Fülöp, aki korábban soha nem töltött ennyi időt kórházban, március 16-án hazatérhetett Windsorba, de halálának pénteki bejelentéséig már nem mutatkozott a nyilvánosság előtt.