Oscar-díjas rendezővel készül Harry és Meghan első sorozata

A maradandó sérüléseket szenvedett brit és nemzetközösségi katonák megsegítését célzó nagyszabású éves nemzetközi sportrendezvényről, az Invictus Gamesről forgatja első közös sorozatát a Netflix és Harry herceg, valamint amerikai felesége, Meghan produkciós cége, az Archewell Productions – jelentette be kedden a streamingszolgáltató.

A Heart of Invictus című sorozat egy csoport egykori katonát és katonanőt követ az Invictus Games hágai versenyére. A hollandiai versenyt tavaly rendezték volna meg, de 2022-re halasztották a koronavírus-világjárvány miatt. A sorozatot Orlando von Einsiedel rendezi, producere Joanna Natasegara lesz, aki The White Helmets című dokumentumfilmjéért Oscar-díjat kapott.

Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it’s fitting that Archewell’s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition’s amazing athletes.

Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022’s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw

