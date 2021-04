Könyv meséli el a három éve elhunyt Avicii életútját

Életrajzi könyv jelenik meg novemberben Aviciiről, a három éve elhunyt világhírű svéd lemezlovasról és producerről – jelentette be szerdán a zenész halála után a szülők által életre hívott Tim Bergling Alapítvány.

A Tim - The Official Biography című kötetet Mans Mosesson svéd újságíró és író jegyzi, aki az Avicii, polgári nevén Tim Bergling családtagjaival, barátaival és egykori kollégáival folytatott beszélgetések alapján mutatja be a legendás DJ életútját. A könyv eladásából minden bevétel a zenész nevét viselő alapítványhoz kerül, amely a lelki betegségek és az öngyilkosságok megelőzését tűzte ki célul.

It is a privilege to announce that we are publishing the official biography of the iconic DJ, Avicii. Tim – The Official Biography of Avicii is out 16th November and available to pre-order now: https://t.co/v4uhLZZqnk pic.twitter.com/l7QluP4ihg

— Little, Brown UK (@LittleBrownUK) April 6, 2021