Kim Kardashian hivatalosan is milliárdos lett: ennyi zöldhasú csücsül a számláján

A Forbes Magazin osztott szorzott és kiderült, mennyire is gazdag valójában a valóságshow-sztár.

Soha nem is volt kérdés, hogy Kim piszkosul vagyonos, de most már bizonyíték is van rá! A Forbes listájának új tagja hivatalosan is elmondhatja magáról, hogy kicsivel több mint egymilliárd dollár büszke tulajdonosa. Kardashiannak több forrásból is származik bevétele. Mivel már eleve vagyonos családból származik, ez megalapozta jövőjét is. A Keeping Up with the Kardashians című valóságshow-sorozatnak és saját márkáinak mint, a Skims, vagy a KKW Beauty és a KKW Fragrance-nek köszönhetően, sikerült elérnie az áhított milliárdos titulust és akkor még nem is említettük a különféle befektetéseit és ingatlanjait – írja a CNN.

Valójában nem ő az egyetlen a celebfamíliában, aki felkapaszkodott a Forbes listájára. Húga, a 23 éves Kylie Jenner két évvel ezelőtt zsebelte be a megtiszteltetést, amivel ő lett a valaha volt legfiatalabb milliárdos, aki felkerült az összesítésbe.

Az első helyen Jeff Bezos áll 177 milliárddal, a dobogó második fokát pedig a Tesla alapítója, Elon Musk foglalta el 151 milliárddal. Kim majdnem exférje, Kanye West szintén szerepel a listán, bár ő bőven túlszárnyalta gyermekei anyját. A rapper 6,6 milliárd dollár boldog tulajdonosa. Ez magyar viszonylatban átszámítva nagyjából kétbillió-harminchatmilliárd-százharminchárommillió forint.