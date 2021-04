Az Igazság Ligája rendezője durván megfenyegette Wonder Womant

Megosztás Tweet



Joss Whedon kész lett volna ellehetetleníteni a színésznő karrierjét egy életre.

Nemrég mutatták be Zack Snyder: Az Igazság Ligája négyórás rendezői változatát, miután a 2017-es mozi direktorálását magánügyi problémák miatt le kellett mondania. Így esett, hogy a Bosszúállók rendezőjét, Joss Whedont kérték fel a DC-film koordinálására. A kész alkotás jócskán hagyott kivetni valót maga után, mind a szakértők, mind pedig a rajongók véleménye szerint, ezért a gyártó, a Warner Bros. engedélyezte Snyder részére, hogy leforgassa az eredeti elképzelését a szuperhős-moziról.

Mint utólag kiderült, nem csak a nézők sérelmezték a négy évvel ezelőtti filmet, hanem maguk a főszereplők is. Whedon állítólag minősíthetetlenül viselkedett a stábtagokkal a felvételek alatt. A Cyborgot alakító Ray Fisher egy Twitter posztban fogalmazta meg, miszerint a rendező szándékosan nem hagyott teret a karakterének, mondvá nem akarja, hogy "egy dühös fekete férfi" kerüljön az alkotása középpontjába.

A New York Post cikke most megírta, hogy nem csak egy szereplőnek akadt problémája a direktorral. óA Wonder Womant alakító Gal Gadotot azzal fenyegette meg, hogy tönkre teszi karrierjét, miután a színésznő kényelmetlennek érezte a szövegkönyv bizonyos mondatait, amit a karakterének kellett volna elmondania.

Akadtak nézeteltéréseink Whedonnel, de a Warner Bros. időben orvosolta ezeket.

Egy forrás elárulta, hogy Gadot, Fisher és Jason Momoa is állandó elutasítással találták szembe magukat, amikor próbáltak beszélni a rendezővel a problémáikról. Whedon állítólag előszeretettel keveredett összetűzésbe a színészekkel, többeket leoltott és visszaélt rendezői mivoltával.

Joss nem először találja szembe magát hasonló vádakkal. Korábban a Buffy, a vámpírok réme két színésznője, Charisma Carpenter és Michelle Trachtenberg is panaszt tett a rendező elfogadhatatlan és becsmérlő viselkedése miatt.