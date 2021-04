Mennyit dolgozunk ingyen? Ma van a láthatatlan munka világnapja

Megosztás Tweet



A Talpra magyar műsorvezetői kiszámolták, mennyit kereshetnének a házimunkával.

Kedden tartják a láthatatlan munka világnapját, vagyis minden olyan munkáét, amit a családtagok végeznek. Az a cél, hogy felhívják a figyelmet ezekre, és tudatosítsák mindenkiben, hogy – például az édesanyák által elvégzett – a láthatatlan munka nagyon fontos az egész társadalom számára, akkor is, ha nem jár érte fizetés.

(MTI Fotó: Bartal Ferenc)

Ebbe a körbe azok a tevékenységek tartoznak, amelyeket rutinból csinálunk, pl: háztartási feladatok, a gyerekek nevelése és a velük való foglalkozás, idősebb hozzátartozóink segítése, ápolása, de akár az önkéntes munka is. Természetes, hogy elvégezzük, hiánya viszont azonnal feltűnik.

A láthatatlan munka olyan típusú munkavégzés, amiért nem jár fizetés, sőt, gyakran köszönet sem. Mértéke nemzetgazdasági szinten is jelentős, ha beleszámítanánk a GDP-be, az 25%-kal lenne magasabb.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

Hallgassa vissza! Hallgassa vissza!

A téma kapcsán a keddi Talpra magyarban Bikfalvi Tamás úgy döntött, kiszámolja ő mennyit keresne a saját láthatatlan munkájával. Egy erre készített kalkulátor szerint 76 800 forintot kapna az otthon elvégzett feladatokért.

Amikor gyerek voltam, miért nem volt ilyen? Amikor apámék azt mondták, hogy semmit nem csinálsz, de lenyírtam a füvet, kiporszívóztam és elmosogattam. Milyen jó lett volna, ha odaadták volna az árát!

– ábrándozott Tamás.

Harsányi Levente is kíváncsi volt az ő esetében mekkorára tehető ez az összeg, nagy is volt a meglepetés, amikor a számolások végén kijött, hogy a műsorvezető egy második fizetésnyi összeget is kaphatna, ha az otthon elvégzett természetes feladatok után fizetés járna.

A címlapfotó illusztráció.