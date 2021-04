Kínos: hírességek bakijai az interneten

Megosztás Tweet



Ezért jobb szakemberre bízni a közösségi média profilok kezelését...

Bárkivel megeshet, hogy véletlenül nem oda illő képeket, szövegeket posztol a világhálón, igen, még a sztárokkal is. A különbség, hogy a mi esetünkben egy törlés gombbal semmissé tehetünk bármit, ellenben a celebeknél picit már komplikáltabb az ügy. Mivel emberek ezrei, százezrei, milliói követik őket a közösségi médiában, így szinte lehetetlen egy már közzétett kellemetlen képet még azelőtt gyorsan kitörölni, hogy a vehemens rajongók le ne mentenék, hogy aztán közkinccsé tegyék az információs szupersztrádán.

A Buzzfeed összegyűjtötte, hogyan hasaltak el a hírességek az internet világában:

Lindsay Lohan

A 34 éves színész/botrányhősnő nyilvánosan üzent a korábbi amerikai elnöknek, Barack Obamának, azután, hogy bejelentette, csökkentené a rászorulókra kirótt adóterheket. Lohan sérelmezte, hogy ez rá, valamint a Forbes listáján szereplő többi milliomosra nem vonatkozik, így arra kérte az elnököt, hogy gondolja át a gazdagok adócsökkentését is.

Lindsay Lohan wants Obama to lower her taxes http://t.co/3c2a6hzR — Entertainment Weekly (@EW) September 8, 2012

Chrissy Teigen

Az egykori kifutómodell pár évvel ezelőtt véletlenül kitette Twitterre a személyes e-mail címét és az emberek elkezdték őt videóchaten hívogatni. Másik bakija az amerikai The Voice című tehetségkutató műsor alatt volt, amikor is ideje korán elspoilerezte a nyertest, szintén Twitteren.

Kim Kardashian

A mostanában Kanye Westtől való válása miatt felkapott valóságshow celeb egyszer a közösségi médián keresztül nehezményezte, hogy "Georgio" Armani már nem gyártja többé egyik kedvenc alapozóját, de az erre kapott választ a márkától nem vágta zsebre: "Kedves Kim, kérlek tudasd velünk melyikre lenne szükséged és mi elpostázzuk neked. És Mr. Armani keresztneve Giorgio."

@KimKardashian Dear Kim - let us know which one you need and we'll send it to you. And Mr. Armani's first name is Giorgio. — Armani (@armani) June 15, 2015

Millie Bobby Brown

A Stranger Things 17 éves sztárja pár éve piacra dobott egy tinédzsereknek készült arcápolási termékcsaládot. A saját márkáját reklámozva Youtube-ra töltött fel egy videót, amiben a termékeit használva mutatta be az esti rutinját. A ciki azonban az volt, hogy az alig két perces videóban láthatóan nem kent semmit az arcára a színésznő, csak imitálta. A kamu persze mindenkinek szemet szúrt, így Billie le is törölte szégyenében, persze addigra már késő volt.

Ariana Grande

Az aranytorkú énekesnő a lassan egymilliárd megtekintésnél járó "7 rings" című dalának tiszteletére magára akarta tetováltatni japánul slágere címét, ami végül meg is történt. Ariana büszkén posztolta új tetkóját a közösségi médiában, majd a nyelvet kicsit is ismerő rajongói felvilágosították őt, hogy a kezén valójában az a felirat olvasható, hogy "Japán BBQ".

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. 😭 If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62 — *amo* (@hey__amo) January 30, 2019

Mia Farrow

A hetvenes évek egyik legkiemelkedőbb színésznőjének nem csak a pályafutása említésre méltó. Farrow saját gyermekei mellett, többet örökbefogadott a világ különböző pontjairól, hogy szeretetet és jobb életkörülményeket tudjon biztosítani számukra. Egyik színesbőrű, fogadott csemetéje születésnapján egy kedves fotóval köszöntötte fel lányát, a kínos baki viszont, hogy a keresőben véletlenül benne hagyta a "mia farrow fekete gyereke" szavakat.