II. Erzsébet, a lázadó: néha a királynő is megfeledkezik a protokollról

A brit uralkodó család pozíciójából adódóan sok szabály van, amit a hírnevük megőrzése érdekében be kell tartaniuk, de persze léteznek véletlen és megmagyarázhatatlan kihágások...

Őfelsége már túl régóta van a "szakmában" ahhoz, hogy görcsösen ragaszkodjon az elvárásokhoz, így teljesen érthető, hogy néha csak legyint egy-egy szabályra és hatalmas mosollyal az arcán szegi meg azokat. Az Insider cikke most összegyűjtött pár olyan alkalmat, amikor II. Erzsébet szemet hunyt az elődjei által hozott protokoll felett és királynői lénye alól kibújva, legemberibb arcát mutatta meg népének.

1. Az uralkodó sosem vehet részt egy átlag polgár temetésén, mivel jelenlétével könnyedén elterelhetné a gyászolók figyelmét. Ennek ellenére Őfelsége 2019 májusában kivételt tett, és elígérkezett elhunyt házvezetőnőjének gyászszertartására. Ezt a hírt a Buckingham-palota sosem tagadta, viszont soha nem is erősítette meg.

2. Egy másik protokoll szerint, a királynőnek tilos elfogadnia ajándékokat, és erre az őrök figyelmeztetik is a buzgó rajongókat, viszont több forrás is igazolja, hogy a tisztelőitől kapott virágcsokrok néha-néha a palota asztalaira kerülnek, persze senki nem tudja, hogyan kerülhettek oda, hiszen nem szabadna.

3. A királyi esküvőknek történelmi és politikai jelentőségük van a brit uralkodói családban, így a vendéglistán szereplőket is alaposan megválogatják. Legtöbbször főméltóságok, esetleg olyan közéleti személyek vehetnek részt a ceremónián, akik közel állnak a családhoz. Ez alól kivételt tett II. Erzsébet 2011-ben, amikor Vilmos és Katalin esküvőjén arra biztatta a hercegi párt, hogy nyugodtan hívják meg barátaikat is a nagy napra.

4. Talán nem olyan meglepő, hiszen a világban ez mindenhol így megy, de az uralkodó ház mindig és kizárólag csak családi körben ünnepelhete a karácsonyt. A furcsa az, hogy ezt borzasztó komolyan kell érteni. Csakis olyanok lehetnek jelen szenteste, akik beleszülettek vagy már beleházasodtak a királyi családba. Ezt a szabályt előszeretettel tekinti semmisnek II. Erzsébet, aki úgy gondolja, hogy a szeretet ünnepén semmi nem indokolja, hogy bárkit is kizárjanak, így például Meghan Markle-t is meghívta az ünnepre, mielőtt még Harry herceg feleségül vette volna, de úgy hírlik, hogy ilyenkor a személyzet tagjait is megszokta invitálni egy italra.