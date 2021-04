Elon Musk felrobbantotta az ingatlanpiacot

Megosztás Tweet



A cége új bázisának otthon adó város egycsapásra felértékelődött.

Elon Musk minden szavára oda kell figyelni! Ezt eddig is tudtuk, csak éppen azt nem, hogy ez az ingatlanpiaci szektort is fel fogja villanyozni. Az úgynevezett “Csillagbázisát” építő tudományos celeb teljesen érthető módon nagy számban keres olyan munkaerőt, tudósokat, mérnököket, iparosokat, akik részesei kívánnak majd lenni a Space X-projektnek. És akár emiatt, akár más miatt, akik Texas szívébe, a Brownsville/South Padre-régióba kívánnak költözni, akkor azokat arra buzdítja, hogy nosza.

Elon Musk Triggers Real Estate Boom with Move-to-Starbase Tweets https://t.co/s8Jw4KN0xb — TMZ (@TMZ) April 1, 2021

Elég is volt egy ilyen tartalmú rövid Twitter-bejegyzés, és elképesztő folyamatok indultak meg a korábban csendes környék ingatlanosainak életében. Nemcsak a közelből, hanem Bostonból is érdeklődtek már ingatlanok felől, illetve egy oregoni férfi jóval a meghirdetett ár felett kívánt vásárolni. Illinois, Észak-Dakota, Utah és Kalifornia is felkerült az érdeklődői térképre, úgy, hogy mindezidáig még a környékbeliek se mozgolódtak soha. És akkor nem beszéltünk még arról a titokzatos hívásról, aki Kenyából érdeklődött - írja a TMZ.

Az ingatlanosok egymás között egyszerűen csak "Elon Musk-effektusnak" nevezték el a piaci robbanást. Nem lennénk azon sem meglepve, hogy Musk van annyira dörzsölt üzletember, hogy ez a felsrófolás végül neki kedvez.