A pillanat, amikor Zac Efront orrbavágta egy gereblye

Netflixes dokurealityjében bohóckodtak.

Down to Earth with Zac Efron címmel fut a Netflixen egy dokumentumsorozat, melyben a híres amerikai színész különböző tájakat jár be és ismerkedik a kultúrákkal. A kétértelmű cím egyrészt jelzi hogy valóban bejárja a Földet, másrészt a ‘Down to Earth’ egy kifejezés arra, ha valaki józan gondolkodású, racionális ember. Hogy melyik a relevánsabb ez esetben, azt a nézők majd eldöntik.

Zac mindenesetre különböző próbatételek elé van állítva, lárvákat kell ennie, veszélyes csúszdán kell lecsúsznia, de akadt olyan is, ami azért lett próbatétel, mert a stábtagok ki akartak vele babrálni - írja a Cosmopolitan.

Az egyik, Instagramra is felpakolt videó szerint a csukott szemmel előrehaladó színész, akit a többiek instruáltak, hogy merre lépkedjen, belesétál minden idők legklisésebb börleszk-jelenetébe, azaz rálép egy "véletlenül ott felejtett" gereblyére. A nyél annak rendje és módja szerint fel is pattan, és a videó tanúsága szerint arcon is csapja Zacet. Legalábbis elsőre, ugyanis ha jobban megnézzük, nem egészen biztos, hogy eléri a színész fejét az ütés, mégis úgy tesz.

Követői közül volt, aki meg is jegyezte, hogy lehet, hogy színésznek kéne állnia, ahogy ezt eljátszotta.