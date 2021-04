Felkészült? Diane Keaton 75 évesen bevállalta a combcsizmát

Megosztás Tweet



A színésznő új filmjében nem a tőle megszokott stílust képviseli.

Diane Keaton is almost unrecognizable on the set of #MackandRitahttps://t.co/gevPds1RtU — JustJared.com (@JustJared) April 1, 2021

Madártávlatból is fel lehet ismerni Diane Keaton stílusát. Miss Annie Hall rajong a garbókért, az ingekért, a maszkulik darabogért és a sálakért. Bevallása szerint nem az a típus, aki szívesen mutogatja dekoltázsát. Új filmje, az Mack and Rita kedvéért sem volt hajlandó nyaktájékon nekivetkőzni, de azért így is mondhatjuk, hogy korához képest igencsak vad dologra bólintott rá.

Diane combcsizmát húzott. Nem is akármilyet! Egy pitonmintás, ezüstös darabot, melyet egy fehér inggel kombinált. A szettjét a stylistja egy ősz, váll alatt érő parókával kombinálta a vadító összhatás érdekében, ami nem is maradt el.

A film egy 30-as éveiben járó nőről(Elizabeth Lail) szól, aki belefáradt abba, hogy megfeleljen a kor ideáljainak. Egy nap azonban 70 évesen ébred, itt lép a képbe Diane Keaton, aki főhősünk idősebb karakterét alakítja. A film nem lesz híján tehát meglepő, megmosolyogtató és megindító jelenetekben.