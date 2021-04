Merész öltözékben a Trónok harca Aryája

Danny Boyle rendező (127 óra, Trainspotting, Gettómilliomos, Sekély sírhant) új amerikai sorozata minden idők legikonikusabb angol punkbandájáról, a Sex Pistolsról fog szólni. A banda környékén annak idején jelen volt egy Jordan művésznévre hallgató modell, színésznő, akit gyakran a “punk arcaként” is szoktak emlegetni.

Boyle tehát érthető módon ezt a karaktert is bele kívánja építeni a sorozatba, és erre a szerepre a Trónok harcával hírnevet szerző Maisie Williamst kérte fel.

What fresh hell is this?? “@Maisie_Williams transforms into punk icon @mainmanburmese “ https://t.co/5jIGmdpme9

— punkgirldiaries (@punkgirldiaries) March 31, 2021