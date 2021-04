Daniel Craig újra nyomozni kezd: még két részt berendeltek a színész főszereplésével

Megosztás Tweet



Folytatást kap a Tőrbe ejtve című krimi az egykori James Bonddal - jelentette be szerdán a Netflix, miután megszerezte a produkciók jogait.

Netflix Near $400M+ Deal For ‘Knives Out’ 2 & 3; Daniel Craig & Director Rian Johnson Reprising https://t.co/Xz4qD5hH6D — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 31, 2021

A streamingszolgáltató nem árulta el, hogy mennyit fizetett a Rian Johnson rendezésében készült, nagy sikert aratott film folytatásáért. A deadline.com hollywoodi hírportál azonban úgy értesült, hogy az összeg megközelíthette a 450 millió dollárt (139 milliárd forintot), és ezzel a Netflix egyik legnagyobb értékű projektjévé vált.

A filmben Craig Benoit Blanc nyomozót alakította. A színész a folytatásban is visszatér, és a rendezői székben is Johnson ül majd. A folytatás forgatókönyvét is Johnson írta, aki producerként is közreműködik Ram Bergman mellett. A forgatás még idén nyáron elkezdődhet.

A Netflix több konkurens streamingszolgáltatóval licitált a produkciók jogaira.

Az eredeti film egyébként a Media Rights Cable vállalkozása volt, és a Lionsgate nyerte el a forgalmazási jogait. A 40 millió dollárból (12,3 milliárd forintból) forgatott krimiért világszerte 311,4 millió dollárt (96 milliárd forintot) fizettek a nézők a mozikban, Johnson pedig a legjobb eredeti forgatókönyv-kategóriában kapott Oscar-jelölést.