Meghan hercegné nem akarja kórházban világra hozni második babáját

Megosztás Tweet



A hercegnének más tervei vannak.

Kistestvért kap a kis Archie Harrison, ugyanis Meghan Markle és férje, Harry herceg második gyermeküket várják. A Page Six információi szerint a babát ezúttal montecitói otthonában szülné meg a hercegné.

A gyermek, aki a brit királyi család első Amerikában született tagja lesz, még idén nyáron megszületik. A hercegné első fia, Archie esetében is otthonszülést tervezett, így a Frogmore-i házukban egy erre az alkalomra kialakított szoba is készen állt, Harry végül azonban kórházba vitte feleségét, az egy hét túlhordás miatt a pár és az orvosok is így látták biztonságosnak.

Harry és Meghan most ismét az első tervhez tért vissza, hátha második gyermekük esetében már minden az elképzeltek szerint halad majd. A hercegi pár, akik tavaly léptek vissza a királyi család aktív tagjai közül, néhány hónapot Kanadában élt, majd Montecitóban vett házat 14 millió dollárért.