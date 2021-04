Britney végig se bírta nézni a róla készült dokumentumfilmet

Megosztás Tweet



Az egykori popdívát nagyon megviselte látni önmagát és élete legsötétebb korszakát a képernyőn.

Fotó: Instagram/@samasghari

Február elején jelent meg a Framing Britney Spears című dokufilm, ami amellett, hogy felkavarta a világot, elindított egy mozgalmat is, mind a sztárok, mind a rajongók körében. Nők ezrei szólaltak fel a média nők elleni kizsákmányolása ellen. A sajtó kegyetlenkedéseinek egyik elszenvedője volt Britney is, aki a kétezres évek közepén idegösszeomlást kapott a média támadásaitól, ami nem csak karrierjére, de magánéletére is óriási kihatással volt – írja a PageSix.

Az énekesnő most először szólalt meg a filmmel kapcsolatban és elárulta, mit érzett a látottak után:

Nem láttam az egészet, csak részleteket. Nem bírtam végig nézni, két hétig sírtam miatta, néha még most is, ha eszembe jut. Az egész életem ott van minden ember szeme előtt. A média a mai napig támad és nevetségessé tesz, de nekem tovább kell reménykednem, hogy az élet egyszer jobbra fordul.

Britney jelenleg nem igen szabadul apja és Andrew Wallett ügyvéd gyámsága alól. Mint kiderült, továbbra is azon a véleményen van a család, hogy az énekesnő nem képes maga dönteni a pénzügyet és egyéb fontos témákat érintő kérdésekben, mivel hajlamos engedni a negatív befolyásnak.