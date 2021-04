Bejelentették a jelölteket: Dua Lipa, Celeste és Arlo Parks az élen

Megosztás Tweet



Mindhárom énekesnő három-három Brit Awards-jelölést kapott.

Dua Lipa, Celeste és Arlo Parks is három-három jelöléssel néz elébe az idei brit zenei díjak gálájának - jelentették be szerdán a szervezők.

A három brit énekesnő-dalszerző a legjobb női szóló előadó és a legjobb album kategóriákban szállnak versenybe egymással. Utóbbiban Dua Lipa a Future Nostalgia, Celeste a Not Your Muse, Parks a Collapsed in Sunbeams, míg Jessie Ware a What's Your Pleasure?, J Hus pedig a Big Conspiracy című korongjáért kaphat díjat.

A slágerlistákat uraló Dua Lipa, aki fel is fog lépni a május 11-i londoni díjátadó ceremónián, a legjobb brit kislemez díjára is esélyes Physical című dalával.

Parks és Celeste a Bicep nevű duóval, Joel Corry lemezlovassal és a Young T & Bugsey hip-hop duóval verseng majd a legjobb feltörekvő művész kategóriában.

Corry további két díjra, a legjobb brit kislemez és a legjobb férfi szólóelőadónak járó elismerésre is esélyes. A legjobb női szóló előadó kategória jelöltjei továbbá Ware és Lianne La Havas, míg a férfiak mezőnyében J Hus, Yungblud, AJ Tracey és Headie One is esélyes.

A legjobb brit zenei formáció jelöltjei a Bicep, a Biffy Clyro, a Little Mix, a The 1975 és Young T & Bugsey.

Ariana Grande, Billie Eilish, Taylor Swift, Miley Cyrus és Cardi B alkotják a legjobb nemzetközi női szóló előadó díjára esélyesek mezőnyét. A legjobb nemzetközi férfi szóló előadó kategória jelöltjei Bruce Springsteen, a The Weeknd, a Tame Impala, Childish Gambino és Burna Boy.

A BTS dél-koreai fiúbanda idén zsebelte be első Brit Awards-jelölését: a K-pop szenzáció a Fontaines D.C., a Foo Fighters, a Haim és a Run The Jewels formációkkal indul a legjobb nemzetközi együttesnek járó trófeáért.