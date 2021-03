Új családtagot fogadott örökbe Pink

Pink és férje, Carey Hart fülét már régóta rágták gyermekeik, a kilencéves Willow és a négyéves Jameson, hogy szeretnének egy kiskutyát. Mivel a 41 éves énekesnő nagy állatbarát és évek óta szorgalmazza a menhelyen élő ebek örökbefogadását, így nem is volt kérdés, honnan érkezik majd otthonukba az új családtag – írja a People.

A jövevényről persze ennivaló fotó is készült, ahogy újdonsült gazdijai karjaiban végre igazi otthonra talált.

Thank you to the @labellefdn for helping us rescue our newest family member, Habañero Mountain Guy Kadashi Hart. We love the work that you do ❤️ #AdoptDontShop pic.twitter.com/xVerSPAkWD

— P!nk (@Pink) March 29, 2021