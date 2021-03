Russell Crowe gyászol, de egy egész Marvel stáb vigasztalja

Megosztás Tweet



A színész a moziverzum legújabb tagja és már azt is tudni, miben láthatjuk majd!

Russell Crowe has joined the cast of Marvel’s Thor: Love And Thunder #ThorLoveAndThunder https://t.co/cn7Fn8Ssv6 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 29, 2021

A Gladiátor sztárja nemrég osztotta meg a szomorú hírt, miszerint szeretett édesapja, 85 éves korában elhunyt és bár a színész gyásza most hatalmas, családja, barátai, rajongói és a Thor: Love and Thunder teljes stábja támogatja ebben a nehéz időszakban.

A napokban derült ki, hogy Crowe is becsatlakozik a Marvel világába – írja a Variety. A színészt korábban már láthattuk egy DC produkcióban, az Acélemberben, amiben Superman apját alakította, így nem áll tőle messze a szuperhősjelmez, de nem ő az egyetlen a készülő Thor moziban, aki a konkurens gyártótól érkezett. A Love and Thunder főgonoszát, Gorrt az istenölőt, Christian Bale fogja játszani, aki korábban Batmant formálta meg A sötét lovag trilógiában.

A Taika Waititi keze alatt készülő negyedik Thor-filmben a már megszokott szereplők, mint Chris Hemsworth, Natalie Portman és Tessa Thompson mellett, lényegében A galaxis őrzői teljes csapata is tiszteletét teszi majd. A kész folytatás várhatóan 2022-ben landolhat a mozikban, de addig is várjuk az izgalmas előzeteseket, a kulisszatitkokat és reméljük az is kiderül hamarosan, milyen szerepben fog feltűnni az 56 éves Russell Crowe.

