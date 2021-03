Lady Gaga és Al Pacino magára haragította a Gucci-birodalom örökösét

Megosztás Tweet



Patricia Gucci tiltakozik a családjáról szóló film ellen, amelyet jelenleg forgatnak Olaszországban Lady Gaga amerikai popsztár főszereplésével.

Patricia Gucci, a világhírű divatházat megalapító néhai Aldo Gucci lánya főleg azt kifogásolja, hogy a House of Gucci című filmben apját Al Pacino alakítja, aki "elsősorban Olaszországot külföldön rossz színben feltüntető gengszterszerepeiről híres".

Nem tetszik neki az sem, hogy Ridley Scott filmjében "alacsony, túlsúlyos pitiáner bűnözőként" festik le apját, aki a valóságban "magas, karcsú és kék szemű volt, az elegancia megtestesítője, akit királyi családok tagjai, államfők és legendás hollywoodi sztárok csodáltak".

Aldo Gucci harminc év alatt lett egy kis firenzei bolt tulajdonosából egy luxusipari birodalom királya.

A Svájcban élő 58 éves Patricia Gucci sérelmezi azt is, hogy a film cselekménye egy olyan szerző könyvén alapul, aki sosem találkozott személyesen az apjával.

Aldo Gucci kivívta mindazok tiszteletét, akikkel dolgozott, sokan köszönhetik neki a karrierjüket. Már nincs velünk, hogy megvédhesse magát ezektől a nyilvánvaló gyalázkodásoktól

- írta Facebook-oldalán Patricia Gucci, miután bemutatták az első előzetest a készülő produkcióról.

Mint írja, ő maga is számos ajánlatot kapott a családjáról írt 2016-os könyve megfilmesítésre, de mindet elutasította, mert félt, hogy "profitérdekekből eltorzítják a valós eseményeket".

Ridley Scott filmje Sara Gay Forden The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed című könyvén alapul. A filmben Adam Driver alakítja Maurizio Guccit, Patricia egy unokatestvérét, Lady Gaga pedig Maurizio Reggiani volt felesége, Patrizia Reggiani bőrébe bújik, aki a férfi 1995-ös meggyilkolása után a Fekete Özvegy becenevet kapta.

Patrizia Reggianit a gyilkosságra való felbujtásért előbb 29, majd 26 év börtönre ítélték. A nőt végül 18 év után, 2016-ban szabadon engedték jó magaviseletére hivatkozva.