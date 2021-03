Andie MacDowell és göndör fürtjei ismét a filmvásznon

Megosztás Tweet



Viszont nem nevezhető nagy visszatérésnek.

Andie McDOWELL amerikai filmszínésznő (Fotó: MTI FOTO/EPA/AFP/Patrick Hertzog)

Még mielőtt tartózkodási engedélyhez segítette Gerard Depardieu-t a Zöld kártyában 1990-ben, Andie MacDowell is szerepet kapott a ’85-ös “sztárkeltetőben”, a Szent Elmo tüzében, amiben az akkori aranygeneráció tagjai együtt debütálhattak. Emilio Estevez, Rob Lowe és Demi Moore is itt kezdett, ahogy Andie is, azonban később különböző utakat jártak be Hollywoodban.

A kilencvenes években aztán meredeken felfelé ívelt a karrierje. Az első néhány évben Bruce Willis (Hudson Hawk), Liam Neeson (Ruby Cairo), Hugh Grant (Négy esküvő és egy temetés), Bill Murray (Idétlen időkig) vagy éppen Michael Keaton (Közös többszörös) oldalán találta magát a vásznon, azaz nem létezett olyan hollywoodi producer, aki ne Andie MacDowellt akarta volna látni férfi sztárpartenerek mellett.

Bár nem észlelhető nagyobb megszakítás a pályáján, de mégis eltűnt a nagyobb költségvetésű produkciókból. Olyannyira, hogy az utóbbi időkben is leginkább csak sorozatokban kapott szerepeket, ezek közül talán a Cédrusliget számított jelentősebbnek.

Most új filmmel készül, bár ezzel sem fog trambulimként visszapattanni a köztudatba. A drogos fiatalok életét bemutató Good Girl Jane-ben a mostani generáció egy ígéretével, Patrick Gibsonnal fog együtt szerepelni. A forgatások a pandémia miatti megszakítás után most újrakezdődnek -írja a The hollywood Reporter.