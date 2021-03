5+1 lebilincselő sorozat, amit vétek lenne kihagyni

Megosztás Tweet



Az otthon kényelmében itt a remek alkalom, hogy elkezdjük nézni a régóta halogatott sorozatainkat.

Az embereket két kategóriába lehet sorolni, már ami a tévében nézhető műsorokat illeti. Vannak a filmesek és vannak a sorozatosok. Utóbbiak csoportjába tartoznak azok, akik megszállottan falják a több évados szériákat, egyiket a másik után, és ritkán hangzik el a szájukból az a mondat, hogy: “én ezt még nem láttam”. Számukra listánk nem biztos, hogy tartalmaz újdonságokat (bár azért érdemes végig görgetni, hátha – a szerk.), ellenben azok, akik idejük híján és egyéb hobbijaik mellett korábban hanyagolták a sorozatmaratonokat, és most a koronavírus-járvány miatt beszorultak otthonaikba, bepótolják az elmúlt évek lemaradásait.

Íme a legnépszerűbb sorozatok, amikről valószínűleg mindenkitől hallottunk már, de biztos akad köztük olyan, amit még nem láttunk:

1. Vaják - The Witcher (16+)

A sorozat Andrzej Sapkowski azonos című könyvsorozatán alapszik. Az első nyolc részből álló évad 2019-ben jött ki a Netflixen, és nagyrészt Magyarországon forgatták. A helyszínek között szerepel a Gánti Bauxitföldtani Park, a tatai Öreg-vár, a Vajdahunyad vára és az egri vár másolata, amely Pilisborosjenőn található. Több magyar színész is feltűnik a sorozatban, mint Trokán Nóra, Haumann Máté vagy Árpa Attila.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon The Witcher (@witchernetflix) által megosztott bejegyzés

2. Trónok harca - Game of Thrones (18+)

George R. R. Martin regényein alapuló fantasy, több Emmy- és Golden Globe-díjjal is büszkélkedhet. A fiktív Westerosban játszódó történet a Hét Királyság trónjáért vívott küzdelemről szól. Mivel királyjelöltekből akad bőven a széria során, így egy intrikában, politikában, cselszövésben és érzéki jelenetekben gazdag remekművet kapunk.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon gameofthrones (@gameofthrones) által megosztott bejegyzés

3. Totál szívás - Breaking Bad (18+)

Az öt évadból álló drámasorozat tizenkét Emmy-díjat zsebelt be. Érdekesség, hogy a sorozat készítői jelezték az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal felé, hogy a alkotásukban központi szerepet játszanak a kábítószerek, így a hivatal munkatársai tanácsokkal látták el a stábot. A történet egy középiskolai kémia tanár, Walter White éveit követi nyomon, miután tüdőrákkal diagnosztizálják. Azért, hogy halála után legyen mit családjára hagynia, a bűn útjára lép, és volt diákjával, Jesse Pinkmmannal metamfetamin előállításba kezd és ezzel elindítják a bonyodalmak lavináját.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Breaking Bad (@breakingbad) által megosztott bejegyzés

4. Birmingham bandája - Peaky Blinders (16+)

A történelmi fikció a Peaky Blinders nevű bűnbanda élén álló Shelby család köré fonódik. A magyarul Pengesapkásoként elhíresült gengszterek egyik legjellegzetesebb tulajdonsága az akcentusuk, amit a színészek heteken át tökéletesítettek a sorozat kedvéért. A sztori elmeséli, hogyan vált Birmingham bandája egyszerű utcai bajkeverőkből, Anglia egyik leghírhedtebb maffia családjává.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Peaky Blinders (@peakyblindersofficial) által megosztott bejegyzés

5. Jóbarátok - Friends

A tíz évados vígjátéksorozaot talán senki nem kell bemutatni. A széria hat, a húszas (később harmincas) éveiben járó fiatal mindennapjait követi nyomon. Érdekesség, hogy több sztárvendég is feltűnik az állandó szereplők mellett, többek között Bruce Willis is. Vicces részlet, hogy Bruce azért szerepelt a sorozatban, mert elvesztett egy fogadást az egyik főszereplőt, Chandler-t alakító Matthew Perry-vel szemben. Az is érdekes kulisszatitok, hogy a harmadik évadban az egyik rész végig Monica lakásában játszódik. A rendezők később elárulták, hogy ez költségvetési megszorítások miatt történt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jennifer Aniston (@jenniferaniston) által megosztott bejegyzés

+1. Így jártam anyátokkal - How I Met Your Mother

A „modernebb Jóbarátokat” Amerikában 2005 és 2014 között adták. Az egyik főszerepet, Barney szerepét Neil Patrick Harris helyett majdnem Jim Parsons kapta meg, aki végül az Agymenők egyik főszereplőjét, Sheldon-t alakította. Az ötödik évadban a készítők technikai nehézséggel néztek szembe, ugyanis a Robint és Lilyt alakító színésznők mindketten terhesek voltak, ám a karaktereik nem. A csapat a két színésznő egyre növekvő pocakját egyre nagyobb táskákkal takarta el.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon How I met Your Mother (@himym_official) által megosztott bejegyzés

Címlapfotó: Instagram/@witchernetflix