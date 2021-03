Liv Tyler 11 évesen jött rá, ki az igazi apja – megcsalások, hazugságok és eltitkolt sztárgyerekek

Megosztás Tweet



Bemutatkoznak a sztárapukák, akiknek egyéjszakás kalandból, vagy épp házvezetőnőjétől született meg eltitkolt gyermekük.

A legtöbb sztár örömmel számol be róla, ha bővül a család, és neves magazinok címlapjain mutatják be csemetéiket a világnak. De egészen más a szituáció, ha a picit nem az aktuális partner hordja a szíve alatt…

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Liv Tyler (@misslivalittle) által megosztott bejegyzés

Steven Tyler

Néha a gyerekek egyszerűen csak tudják! Valóban forgatókönyvbe kívánkozó apa-lánya sztoriról van szó, hiszen Liv Tyler 11 éves volt, amikor egy Aerosmith poszter alapján rájött, hogy az apja nem Todd Rundgren, ahogy azt egykori Playmate édesanyja, Bebe Buell mondta neki. A Gyűrűk Ura sztárjának anyukája nem tartotta Tylert a rocksztár életvitele miatt megfelelőnek az apaszerepre, ezért titkolta el lánya, és Steven elől is az igazat. Apa és lánya kapcsolata egyébként különösen szoros lett, elég ha csak a közös filmjeiket vagy videoklipjeiket említjük.

(Fotó: Nemzeti Fotótár/MTI/EPA/Neil Hall)

Jude Law

Jude igazi kujon, az biztos! Az angol szívtipró nagy hódolója a női nemnek, mi is bizonyíthatná ezt jobban, mint hogy négy nőtől összesen hat gyermeke született. Samantha Burke modellel való egy éjszakás kalandjából is született egy lánya, amit DNS-teszttel kellett igazolni, illetve Catherine Harding énekesnő is megajándékozta egy kislánnyal, amit a Holiday sztárja már azonnal elismert. Bár a pletykák szerint Jude nem része a két leányzó életének, anyagilag támogatja őket.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Joseph Baena (@projoe2) által megosztott bejegyzés

Arnold Schwarzenegger

A Terminátor sztárja a házvezetőnővel csalta a feleségét. A volt alkalmazott 2011-ben teregette ki a családi szennyest, amikor fia, Joseph Baena már tagadhatatlanul a házigazda hasonmásává cseperedett. Schwarzi nem tudta, hogy egyéjszakás kalandjából gyermeke született, persze ez sem enyhítette Maria Shriver, a feleség bánatát, hiszen kiderült, a két nő egyszerre volt várandós. Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy elmondjuk, ez a házasság is válással végződött. Viszont Arnold és fia kapcsolata azóta igen szoros, rendszeresen együtt edzenek, Joseph kezdi beérni az egykori Mr. Olympiát.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Bria (@bria_murphy) által megosztott bejegyzés

Eddie Murphy

A színész 2006-ban találkozott a házában rendezett partin a Spice Girls énekesnőjével, Melanie Brownnal, azaz Mel B-vel, ami szerelem volt első látásra. A folytatás azonban már kevésbé meseszerű. Mel terhes lett, azonban ez nem volt örömhír Eddie számára. Angel Iris Murphy Brown 2007 áprilisában született meg, akit az Amerikába jöttem-filmek sztárja csak a pozitív DNS-teszt után ismert el. Az egyébként tízgyermekes Murphy csemetéi mind jól kijönnek egymással, a hamarosan 14 éves Angel azonban kivétel, vele alig tartja a kapcsolatot a filmsztár.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon champagnepapi (@champagnepapi) által megosztott bejegyzés

Drake

Az énekes lelepleződése az egyik legkínosabb a showbizniszben, ugyanis Drake-ről egy pályatársa, Pusha T egyik dalának szövegében teregette ki a szennyest, miszerint az énekes nem ismeri el a gyerekét, mivel édesanyja felnőttfilmes. Drake az első tagadó nyilatkozatok, és egy DNS-teszt után nevére vette a szőke, göndör hajú, és kék szemű kisfiát, Adonist, akit közösen nevel Sophie Brussaux-szal.

Hugh Grant angol színész és felesége, Anna Eberstein svéd televíziós produce (Fotó:

MTI/AP/Invision/Jordan Strauss

Hugh Grant

A színész minden bizonnyal csúcstartó a maga kategóriájában, ami alatt a szoknyapecér ötvenes sztárok értendők. A Bridget Jones sztárja talán egy kicsit későn kezdte el bővíteni a családját, azonban hamar belelendült a dologba. Első gyermekének, Tabitha Jīng Xǐ-nek 2011-ben Tinglan Hong adott életet, aki egyébként egy kínai étterem recepciósaként dolgozott annak idején. A következő évben a színész már jelenlegi párjának, Anna Elisabet Ebersteinnek csapta a szelet, akitől 2012-ben megszületett a kis John, róla a sajtó egyébként csak két évvel később szerzett tudomást. Miután a pár kapcsolata zátonyra futott, Hugh visszakullogott recepciós exéhez, aki aztán egy újabb fiúgyermekkel, Felix-szel ajándékozta meg.

Nehéz Grant szívével lépést tartani, aki ezután valahogy kidumálta magát, és ismét Anna mellett kötött ki. Második gyermekük 2015-ben, harmadik pedig 2019-ben született meg. A pár 2018-ban össze is házasodott.