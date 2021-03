Monaco hercege is rápirított Harryre és Meghanra

Sokan állást foglaltak a sussexi pár, Oprah Winfrey-nek adott botrányos interjúja után. A beszélgetés során súlyos vádak hangzottak el az Államokba költözött Harry és Meghan részéről, bár némelyikről időközben kiderült, hogy nem teljesen fedik a valóságot.

A műsort követően kisebb lavina indult meg és a java a volt királyiakon landolt. Mivel szinte lehetetlen elmenni szó nélkül a történtek mellett, így Albert, Monaco hercege is kifejtette a véleményét a sussexiekről a BBC World Newsban – írja a People.

In a rare interview, Prince Albert of Monaco gives advice to Prince Harry "this type of public display of dissatisfaction... these types of conversations should be held in the intimate quarters of the family... it did bother me"

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) March 25, 2021