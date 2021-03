Kristen Stewart végre megkapta a saját Károly hercegét

Prince Charles Cast in Spencer Movie to Star Opposite Kristen Stewart's Princess Diana​ https://t.co/5WZucwwCDl

Kristen Stewart alakítja Diana hercegnét a Spencer című filmben, amely a chilei Pablo Larraín rendezésében készül. A színésznőről, aki a Twilight sápadt és ügyetlen Bellájának lett ismert, már több kép is kikerült Dianaként, eddig azonban semmit nem lehetett tudni a Károly herceget alakító színészről.

Pedig a trónörökös nélkül nehéz lenne elmesélni Lady Di megpróbáltatásait, így a stúdió lerántotta a leplet a sztárról, aki Kristen, azaz Diana férjét alakítja majd a moziban. A lehetőséget Jack Farthing kapta meg, aki olyan alkotásokban tűnt fel eddig, mint a Poldark, a Blandings vagy a Hivatali titkok.

A new look at Kristen Stewart as Princess Diana in the upcoming biopic, ‘Spencer.’ pic.twitter.com/jANPc2Bacv

— Pop Crave (@PopCrave) March 25, 2021