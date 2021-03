Justin Theroux visszatérne a Szex és New York folytatásában?

Megosztás Tweet



A színész elárulta, mit gondol valójában a kilencvenes évek népszerű sorozatáról.

Talán nem mindenki emlékszik rá, hiszen a Szex és New York bővelkedett a négy főszereplő szerelmi hódításaiban, de bizony Theroux is egy volt a partnerek sorában. A színész kétszer is alakította Sarah Jessica Parker kedvesét, méghozzá az első és a második évadban egyaránt. Először egy Jared nevű fickót játszott, aki Carrienek csapta a szelet egy partin, majd még egyszer visszatért a sorozatba, amikor már a novella író Vaughn Wysel bőrébe bújt.

A 49 éves színész most az E!Online kérdésére válaszolva elárulta, visszatérne-e a 2021-ben bemutatásra kerülő, And Just Like That... címet viselő Szex és New York folytatásba.

Hadd nézzem csak az üzeneteimet, hátha kerestek! Nem, még mindig nem jött email Sarah Jessicától. Na jó, viccet félretéve, én nagyon örülnék neki. Ha megkeresnének, boldogan vállalnám. Érdekes is visszagondolni mekkora sikert ért el a Szex és New York akkoriban. Nem lenne túlzás azt állítani, hogy a város összes férfi színésze megfordult a lányok ágyában

– tette hozzá Theroux nevetve.

Januárban vált hivatalossá, hogy érkezik a nagy sikerű sorozat folytatása, mégpedig az HBO Maxra, melynek bejelentését a csatorna a főszereplő, Sarah Jessica Parkerre bízta. Az évadhoz tíz félórás epizód készül, amelyek forgatását késő tavasszal kezdik el New Yorkban.

A sztori azonban Samantha karaktere nélkül folytatódik, Kim Cattrall ugyanis nem kíván részt venni a produkcióban. Néhány hete pedig arról cikkeztek a sajtóban, hogy a Mr. Biget alakító Chris Noth sem valószínű, hogy visszatér, de ezt a színész maga "cáfolta" meg.