Alig hiszünk a szemünknek: Michael Douglas és Kathleen Turner újra együtt

A Netflix Kominsky-módszer című sorozatában, melynek Douglas az egyik főszereplője, a 66 éves Kathleen Turner alakította Michael volt nejét az első évadban, most pedig visszatért a sorozatba, immáron állandó szereplőként.

A Daily Mail meg is jelentett az első fotót a sztárpárról, akik három nagysikerű filmben, köztük a Smaragd románcában már szerepeltek együtt. Kathleen és Michael a 80-as évek sztárpárosa volt, akiket nem csak a vásznon, de a való életben is egy párként szeretett volna mindenki látni. Utóbbi azonban sosem vált valóra.

És hogy hogy mutat most párosuk 2021-ben?

