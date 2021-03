Vérbeli bombázó: Salma Hayek fürdőruhában mutatta meg fantasztikus alakját

Megosztás Tweet



Az 54 éves színésznő irigylésre méltó formában van.

Salma is nyugodtan beállhat azon hollywoodi csillagok sorába, akik mintha nem tudnák, mit is jelent az öregedés. A világhírű színésznő büszkén vállalja a smink nélküli fotókat és a teljes alakos bikinis képeket is, hiszen lássuk be, nincs mit szégyellnie vagy takargatnia még 54 éves korában sem – írja az InStyle.

A közösségi média profiljára feltöltött vadító képek alatt sorra gyűlnek a rajongók és a filmes kollégái által írt elismerő hozzászólások. Legfrissebb fotóján például egy ciklámen, mélyen dekoltált egyrészes fürdőruhában vett napfürdőt a tengerparton. Lenyűgöző kinézete mellett pedig Kate Hudson sem tudott elmenni szó nélkül, aki egyszerűen tüzesnek titulálta Salma új posztját.

Egy néhány hónappal ezelőtti interjú során Hayek viccesen megjegyezte, hogy a karantén után rengeteget kellett mozognia és komoly diétába kezdett, hogy a nyaralásra beleférjen a fürdőruháiba.