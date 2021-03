Pánik a királyi családban: a fürdőszobában született meg Erzsébet tizedik dédunokája

A család szerdai bejelentése szerint a kisfiú még vasárnap jött a világra 8 font és 4 uncia – hozzávetőleg 3742 gramm – súllyal. Az újszülött, Lucas Philip Tindall, Zara Tindall és férje, Mike Tindall harmadik gyermeke.

A Philip névvel a házaspár a dédnagypapának, Fülöp edinburghi hercegnek, a királynő 100. életévében járó férjének kívánt kedveskedni, de így hívják Mike Tindall édesapját is.

