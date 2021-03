Ismét csúszik a Fekete özvegy, de van mellé egy jó hír is

Megosztás Tweet



A mozis premierrel egyidejűleg a Disney Plus streamingszolgáltatásán is elérhető lesz.

Újabb két hónappal elhalasztotta Fekete özvegy című képregényfilmje bemutatását a Disney filmstúdió, és egyúttal azt is bejelentette, hogy a mozis premierrel egyidejűleg a Disney Plus streamingszolgáltatásán is forgalmazzák a filmet.

Korábban a moziláncok abban bíztak, hogy a Fekete özveggyel kezdődhet májusban a moziszezon. A film főszerepében Scarlett Johansson látható, aki az orosz származású kémből lett szuperhőst játssza.

A Disney közleménye szerint Szörnyella című filmjét, amelynek címszerepében Emma Stone látható, május 28-án szintén egyidejűleg kezdi forgalmazni a mozikban és streamingszolgáltatásán. A Pixar animációs stúdióban készült Luca című produkciót pedig az észak-amerikai mozikban nem, csak a Disney Plus szolgáltatásán láthatják az előfizetők június 18-tól.

A filmstúdió egy sor további film bemutatóját is elhalasztotta, köztük a Shang Chi és a tíz gyűrű legendája című Marvel-film premierjét, amely július 9. helyett szeptember 3-án kerülhet a mozikba.