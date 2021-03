Harry herceg új foglalkozása, majdnem olyan hangzatos, mint egy királyi cím

Megosztás Tweet



Harry herceg vezető pozíciót fog betölteni egy amerikai start-up vállalatnál, amely a munkavállalók számára biztosít tréningeket és mentálhigiénés tanácsadást.

Prince Harry has joined Silicon Valley startup BetterUp as its chief impact officer. The company, which provides coaching and mental health services to clients, lists the Duke of Sussex as part of its leadership team. https://t.co/694UosvhEJ — CNN (@CNN) March 23, 2021

A San Franciscó-i székhelyű BetterUp Inc honlapja szerint a sussexi herceg a vezetőség tagjai közé tartozó chief impact officerként fog részt venni a cég munkájában, előmenetelként pedig ezt írják róla: humanitárius, veterán katona, lelki tanácsadó, nem mellesleg pedig környezetvédő.

Harry új pozíciójáról a The Wall Street Journal amerikai gazdasági napilap számolt be elsőként kedden és meg is szólaltatta a herceget, aki elmondta, azért vállalta a munkát, hogy "segítsen hatással lenni az emberek életére".

A proaktív coaching végtelen lehetőséget teremt az egyéni fejlődésre, a fokozott tudatosságra és összességében egy jobb életre

- jegyezte meg a herceg.

Harry egyebek között a mentális egészséggel kapcsolatos tudatosság erősítéséért, valamint a cég dolgozói és ügyfelei alkotta közösség sokszínűvé tételéért lesz felelős.

Prince Harry will become the first chief impact officer of BetterUp, a San Francisco-based start-up that provides employee coaching and mental health assistance https://t.co/MJIAJvWIvP pic.twitter.com/QWWezvJ2T8 — Reuters (@Reuters) March 24, 2021

Harry és amerikai felesége, Meghan sussexi hercegné tavaly januárban jelentették be, hogy visszalépnek a brit királyi család magas rangú tagjaként ellátott hivatalos funkcióiktól, pénzügyileg függetlenné válnak és a jövőben idejük nagy részét Amerikában töltik.

A házaspár azóta letelepedett Kaliforniában és létrehozta az Archewell Productions nevű produkciós céget, podcasteket készít a Spotify számára és Archewell néven jótékonysági alapítványt működtet a "közösségek egyesítésére".