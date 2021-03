Mila Kunis kábítószerfüggőként szinte felismerhetetlen

Mila Kunis a Four Good Days című új drámájában egy ópiumfüggőt alakít, és ennek megfelelően úgy sminkelték, hogy az hűen visszaadja egy szétcsúszott kábítószeres életét. Persze, Milának annyira egyedi szemei vannak, hogy az alapján azért ki lehet találni, hogy ő az, de ezt leszámítva szegényre rossz ránézni.

Filmbéli partnere a nyolcszor is Oscarra felterjesztett, de sajnálatos módon még egyet sem nyerő 74 éves Glenn Close, akit idehaza leginkább a Végzetes vonzerő, Veszedelmes viszonyok, Az elnök különgépe című filmekből, illetve a 101 kiskutya Szörnyella de Frászaként szeretett meg a közönség.

Watch the first trailer for Mila Kunis and Glenn Close's upcoming drug addiction drama #FourGoodDays. https://t.co/PgPDKiCz9C

