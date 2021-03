A néhai Brittany Murphy tragédiája - kiderül, mi történt valójában

Megosztás Tweet



Kétrészes dokumentumfilm-sorozatot készít a színészőrről az HBO.

Két résznyit rendelt meg az HBO Max a tizenegy éve elhunyt amerikai színésznő, Brittany Murphy életéről és haláláról szóló dukumentumfilmből – írja a Variety.

Britt korosztályának felkapott színésznője volt, és a kilencvenes évek második fele, valamint a kétezres évek első fele igazán izgalmas és munkával teli volt számára. A Spindédzserekkel robbant be, majd az Észvesztőben, a 8 mérföldben, a Sin Cityben és a Szakítópróbában is játszott. Utóbbi alatt össze is jött egy időre Ashton Kutcherrel.

HBO Max Orders Brittany Murphy Documentary Series https://t.co/k9W0D5Nvu2 — Variety (@Variety) March 18, 2021

Habár halálát egészségügyi alapon állapították meg, hiszen tüdőgyulladására olyan vény nélkül kapható gyógyszereket vett be, melyek kombinációja végzetessé vált, mégis később férje révén idegenkezűségről is pletykáltak.

Brittany életét - bár egészen elképesztő a történet - nem akarjuk bulvárosan bemutatni, hanem inkább árnyaltan. Egy ilyen tragédia bemutatása felelősséggel jár, főleg az azt körüllengő spekulációk miatt, de remek csapattal dolgozunk, biztos vagyok benne, hogy kiváló anyag születik majd.

- nyilatkozta Jennifer O'Connell, az HBO Max alelnöke.