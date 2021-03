Készül az új Örömapa-film! Nem találja ki, ki váltja Steve Martint

Megosztás Tweet



Már az 1991-es film is egy újragondolás volt, most itt az újabb remake.

Az 1991-es nagysikerű Örömapa című film a szenzációs Steve Martinnal, Diane Keatonnel és Martin Shorttal már eleve egy úgynevezett remake volt, hiszen volt egy “eredeti” Örömapa még 1950-ben Spencer Tracyvel és Elizabeth Taylorral.

Andy Garcia (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/Eugene Garcia)

Most a Warner nekilátott a harmadik verzió előkészületeinek, azonban annyit máris csavartak a dolgon, hogy a történet középpontjában álló esküvő egy kubai-amerikai vegyesházasság lesz. Az egyik főszereplő már meg is van, a hatvanöt esztendős Andy Garcia elvállata ugyanis a munkát - írja a The Hollywood Reporter.

Az Ocean's-filmek, a Keresztapa III. és a Ha a férfi igazán szeret sztárja igazán el van látva mostanában feladattal, ugyanis részt vett a Mamma Mia! folytatásában, egy Book Club című filmben, valamint a veterán Clint Eastwoddal is forgat. Mindezek mellett az ABC tévétársaság bírósági sorozatában, a Rebelben is játszik majd.

Visszatérve az Örömapára, a kubai születésű Andy Garcia az alábbiakat nyilatkozta a filmről: