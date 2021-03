Így néz ki ma a 85 éves Ursula Andress, minden idők legszebb Bond-lánya

Megosztás Tweet



Március 19-én nyolcvanöt éves lett Ursula Andress, aki saját elmondása szerint, egész karrierjét egy fehér bikininek köszönheti.

(Fotó: Venturelli/Getty Images)

Andress volt az, aki az első James Bond-filmben, a Dr. No-ban feledhetetlen módon lépett ki a tengerből egy fehér bikiniben – később azt mondta, hogy egész karrierjét ennek a fürdőruhának köszönheti, amely szexikonná tette. Érdekesség, hogy még a híres elefántcsontszínű bikini is karriert futott be: csaknem negyven évvel később méregdrágán vette meg a Planet Hollywood étteremlánc egyik alapítója, aki egyik éttermében közszemlére is tette a fürdőruhát.

Andress számára nem volt könnyű a színészetig vezető út. Német diplomata apja eltűnt a második világháborúban. Tizenhat évesen Párizsba ment táncot, rajzot és szobrászatot tanulni. Az 1950-es években Rómában lett fotómodell, kapcsolatba került a felső tízezer fényűző világával, amelyet Fellini Az édes élet című filmje is megörökített. Néhány kisebb filmszerep után 1955-ben Marlon Brando ajánlotta be a Paramount filmstúdióhoz.

Amikor az első Bond-filmben felbukkant a tengerből, a mozikban a férfiközönség kurjongatni kezdett, a jelenet a Channel 4 brit tévécsatorna felmérése szerint minden idők "legszexisebb" epizódja, Andress pedig minden idők legszebb Bond-lánya. Történt mindez 1962-ben, a szexuális forradalom előtt, amikor még merész dolognak számított, hogy egy fiatal nő elárulja, erotikus vonzerőt gyakorolt rá a 007-es ügynök, és nem meglepő, hogy a szőke szépség posztere sok fiatal szobájának falát díszítette.

A film Golden Globe-díjat hozott a színésznőnek, aki nem túl meglepő módon a továbbiakban is csábító nőket alakított. Együtt lépett kamera elé Frank Sinatrával és Dean Martinnal, partnere volt Elvis Presleynek, Marcello Mastroianninak. Fellépett vígjátékokban és vadnyugati filmekben is, játszott Charles Bronsonnal, Alain Delonnal és Laurence Olivier-vel, első sikerét azonban már nem tudta megismételni. A színészettel - elmondása szerint - egész egyszerűen csak szerencséje volt.

Andress, akit még hatvanévesen is megkörnyékezett a Playboy, hírnevét legalább annyira köszönhette szerelmi ügyeinek, mint színészi teljesítményének. Élettársa volt James Dean, Ryan O'Neal és Jean-Paul Belmondo, kilenc évig volt férje az amerikai filmszínész John Derek. Negyvennégy éves volt, amikor Harry Hamlin filmszínésszel folytatott kapcsolatából megszületett egyetlen gyereke. Az Empire magazin 1995-ben a filmtörténet száz legerotikusabb csillaga közé választotta.

Az utóbbi években súlyos csontritkulás keseríti meg az életét. Orvosai 2000-ben diagnosztizálták a betegséget, amelyet évekig figyelmen kívül hagyott. Mivel semmilyen megelőző intézkedést nem tett, állapota tovább romlott, mára csontjai üvegszerűen törékennyé váltak, ezután a reflektorfényből hátrébb lépve a nőket fenyegető csontritkulásról tartott előadásokat. 2017-ben eladta Beverly Hills-i házát, idejét olaszországi és svájci otthona között osztja meg.