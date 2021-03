Ezekkel a ruhákkal sokkoltak a celebek

Megosztás Tweet



A legmeghökkentőbb szerelések, amik valaha előkerültek a sztárok gardróbjából!

Vörös szőnyeg ide vagy oda, a hírességek imádnak sokkolni bennünket az emberiség egyik legkifejezőbb eszközével, a ruhával. Van, hogy csak a megbotránkoztatás a lényeg, az eredmény pedig mindkét esetben, enyhén szólva is extrém.

Ruhamustra: lássuk, milyen göncökkel borzolták a kedélyeket a celebek az elmúlt években!

Lady Gaga

(Fotó: Jon Kopaloff/GettyImages)

Korunk egyik legtehetségesebb énekesnője, aki nem mellesleg már egy Oscart is bezsebelt, 2010-ben az MTV Video Music Awardson talpig nyers húsban jelent meg, miközben átvette a Bad Romance című videoklipjéért járó, az „Év videója” elismerést Chertől. A szetthez tartozott kalap, táska és cipő is, természetesen mind marhahúsból. A ruha azóta a Rock and Roll Hírességek Csarnokában pihen a híresség több fellépőruhájával együtt.

Madonna

(Fotó: Gie Knaeps/Getty Images)

Visszarepülünk egészen az 1990-es évekig, amikor is a sikert, sikerre halmozó harmincas évei elején járó Madonna egy koncerten letépte magáról a ruhát, és megmutatta a világnak, az azóta ikonikussá vált fűzőjét a kúp formájú melltartóval. Jean Paul Gaultier kifejezetten erre az alkalomra tervezte meg az énekesnőnek a szettet. Napjainkban a 62 éves Madonna is szereti megbotránkoztatni a közönségét, de ma már sokszor inkább arról írnak a lapok, hogy felismerhetetlenné torzult az arca a sok plasztikától.

Miley Cyrus

A bejegyzés megtekintése az Instagramon The Series Of Fashion 101 (@theseriesoffashion101) által megosztott bejegyzés

Az egykori Hannah Montana sztár a gyermekes külsőt levetkőzve egy ideig valahol az infantilis, a polgárpukkasztó és az értelmezhetetlen tartományok között mozgó külsővel borzolta a kedélyeket. Éppen ezért, jóformán lehetetlen kiválasztani a legízléstelenebb, ruhának aligha mondható szettjét.

Billy Porter

Billy Porter (Fotó: EPA/ETIENNE LAURENT)

A színész egy meghökkentő szmoking/báli ruha hibridben libbent be 2019-ben az Oscar-gála vörös szőnyegére, ezzel ki is érdemelte a díjátadó egyik legmegosztóbb kreációja címet. Nehéz is értelmezni ezt az ízlésficamos darabot.

Conchita Wurst

Az osztrák Conchita Wurst az 59. Eurovíziós Dalverseny döntőjében Koppenhágában 2014. május 10-én. (MTI/EPA/Keld Navntoft)

Conchita Wurst nevét az egész világ megismerte a 2014-es Eurovíziós Dalverseny után, amit Ausztria színeiben meg is nyert. Sokak szerint a győzelem valójában csak annak volt köszönhető, hogy egy szakállas férfi női ruhába bújt, mert ez így igazán haladó.

Rihanna

(Fotó: Mike Coppola/Getty Images)

A Met-gálán megjelenő hírességek finoman fogalmazva is igyekeznek évről-évre érdekes kreációkat felvonultatni számunkra. Az énekesnő 2015-ben viselt ruhája viszont kétségkívül viszi a pálmát. A pekingi tervező, Guo Pei két éven át dolgozott az estélyin, hogy aztán az internet ízekre szedje. Sokan rántottához hasonlították a hatalmas sárga pacát, évekkel később pedig Rihanna is bevallotta, hogy szörnyen megalázó volt, úgy érezte magát aznap, mint egy bohóc.