Műteni kellett Katherine Heiglt - elviselhetetlen fájdalmak gyötörték

Megosztás Tweet



A színésznő a kórházi ágyán is megörökítette magát.

Instagram oldalán mondott köszönetet az őt operáló orvosnak Katherine Heilg, aki végre búcsút mondhat gyötrő nyaki fájdalmának - írja a Just Jared.

A Csúf igazság sztárja már otthon lábadozik, de még nyakmerevítőt kell viselnie, ami még néhány hétig biztosan így is lesz, hiszen gerincbeavatkozásról van szó.

Nos... bionikus lettem. Két titán korong került a nyakamba, így valószínűleg órákig tudnék fejen állni. Még nem próbálom ki, várok néhány hónapot, aztán mindenkit megdöbbentek.

Katherine néhány napja számolt be róla, hogy porckorong sérvet diagnosztizáltak nála, ami sürgős műtétre szorul. A színésznő egyébként azt is megmutatta követőinek, hogyan nézett ki nem sokkal az operáció után. Heigl, már azokon a fotókon is csupa mosoly volt, hiszen a kínzó fájdalma már akkor sem gyötörte.