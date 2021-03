Az igazi kaméleon: Jared Leto még ezt a külsőt is bevállalta

Megosztás Tweet



A színészre szinte rá sem ismerni, brutális átalakuláson esett át.

Leto nem először vállal be extrém külsőt egy szerep miatt, emlékezzünk csak a Mielőtt meghaltam című filmben nyújtott alakítására, amiért még Oscar-díjjal is jutalmazták. Azonban nem szabad elmenni szó nélkül a Suicide Squadban Joker megformálása, vagy John Lennon meggyilkolásáról szóló produkcióban játszott szerepe mellett sem, és akkor a 2022-ben érkező Morbiust még nem is említettük.

Egy szó, mint száz, a Thirty Seconds to Mars frontembere kaméleonokat megszégyenítő módon képes átalakulni egy film kedvéért. A színészt legutóbb Olaszországban csípték el, bár kész csoda, hogy egyáltalán felismerték.

A 49 éves sztárt kopasz fejtetővel, őszülő hajjal, bajusszal és jó pár kiló többlettel kapták lencsevégre Milánóban. Leto a hatvanas éveiben járó Paolo Guccit alakítja majd, aki szerves részét képezte a cég vezetőségének – írja a People.

Jared jelenleg a két főszereplő, Lady Gaga és Adam Driver oldalán forgatja a House of Guccit. A november 24-én mozikba kerülő életrajzi alkotás a család fejének, a divatmágnás Maurizio Guccinak a tragikus meggyilkolását veszi górcső alá. A férfit 1995-ben az irodája előtt egy bérgyilkos lőtte le felesége, Patrizia Reggiani utasítására. A nőt 29 év börtönbüntetésre ítélték, amiből végül csak 16 évet kellett leülnie.