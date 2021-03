Örül a királyi család: hazatérhetett a kórházból a 99 éves Fülöp herceg

Csaknem egyhavi kórházi ápolás után hazatérhetett Fülöp edinburghi herceg – közölte kedden a Buckingham-palota.

A brit uralkodó 100. életévében járó férjét február 16-án vitték a windsori rezidenciáról a királyi család magas rangú tagjait rendszeresen kezelő, VII. Eduárd királyról elnevezett londoni magánkórházba az akkori hivatalos tájékoztatásban közelebbről nem részletezett fertőzés és egy már régebb óta fennálló szívprobléma miatt.

The Duke of Edinburgh has left hospital in central London after a month under the care of medical staff https://t.co/pvHxhZRVQP

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 16, 2021