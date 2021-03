Még Jennifer Lopezt is megcsalják? A másik nő nem teríti ki a kártyáit

Megosztás Tweet



Az énekesnő a hírekkel ellentétben még nem szakított Alex Rodriguezzel, akit csalfának bélyegeztek meg.

Madison LeCroy Hush-Hush On Alex Rodriguez And Jennifer Lopez Split: Report (via @Fox411) https://t.co/WHiOlq9nhv — TMZ (@TMZ) March 16, 2021

Mondhatnánk, hogy itt a vége, de nem mondjuk, mivel Jennifer Lopez vőlegényének állítólagos szeretője mindent tagad. A Southern Charm című reality műsor sztárja, a 30 éves Madison LeCroy nem teríti ki a kártyáit, a Fox News értesülései szerint nem kommentálja a szalagcímeket, mely szerint miatta van romokban J. Lo és Alex Rodriguez kapcsolata.

Madison nem akar belefolyni a dolgokba, hiszen pár hete egyébként már nyilatkozott a Page Sixnek, miszerint valóban chatelt egy-egy alkalommal az egykori baseballsztárral, de a megcsalást határozottan tagadja.

Pénteken robbant a hír, miszerint Lopez és vőlegénye két év után felbontották eljegyzésüket, amit aztán a pár az USA Today-hez eljuttatott közös közleményben tagadott. Mint közölték, épp dolgoznak a kapcsolatukon, de szakításról egyelőre szó sincs.

Arról már korábban is érkeztek hírek, hogy a pár nehéz időszakot él át, főképpen, mivel Jen a Dominikai Köztársaságban forgatja új filmjét, a Shotgun Weddinget, ami miatt sokat van távol vőlegényétől. A-Rod azonban hétfőn már párjával élvezte a dominikai tengerpartot, erről tanúskodott Instagram bejegyzése is, amin Jennifert is bejelölte.

A-Rod jetted off to the Dominican Republic to reunite with J Lo after shutting down split speculationhttps://t.co/kVLFTBwOkU — Metro Entertainment (@Metro_Ents) March 15, 2021

Lopez egyébként még 2019 őszén megrendezte a luxus esküvővel is felérő eljegyzési partiját, azonban a bizonyára káprázatos esküvői ruhája tavaly a szekrényben maradt, esküvőjét Alex Rodriguezzel a koronavírus miatt el kellett halasztania. Áprilisból nyár lett, és végül mindkét alkalom lefújásra került.

A korábbi Yankees-baseballjátékos először 2005-ben találkozott a 6 évvel idősebb J. Lóval, akivel 2017 óta alkot egy párt. Másodszorra viszont már meg volt köztük a szikra is, remélhetőleg ezt most vissza tudják hozni a paradicsomi környezetben, és nem a tényleges szakításukról szólnak majd a következő hetek.