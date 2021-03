Selena Gomez megfutamodik, pedig csak egy imázsváltásra lenne szüksége

A Vogue-nak nyilatkozó huszonnyolc éves Selena Gomeznek elege lett a popszakmából, és erősen elgondolkodott a visszavonuláson, no nem azért, mert kiszeretett volna a zenéből, csak megunta, hogy bármit is csinál, soha nem lesz elég jó – írja a People.

Most azonban megjelent fogadatlan szószólóként Cardi B, aki megpróbálta lebeszélni kollégáját a döntéséről. A rapper Twitteren próbálkozott egyszerre lélekgyógyászként és barátként segíteni Selenának:

I don’t think Selena should retire .She makes good music & her fans love her .I think she needs one more Era. A edgy one that no one ever seen her as .I would love to give her some ideas

— iamcardib (@iamcardib) March 11, 2021