Hatvanéves a mindig jóképű Ken baba, Barbie párja

Több neves divattervező, köztük, Dapper Dan és Tan France is készített ruhákat a híres babának.

Barbie's friend Ken turns 60 years old https://t.co/pZG2THYDdP — FOX40 News (@FOX40) March 11, 2021

Az amerikai Mattel játékgyár a világhírű baba első verziójának újraalkotásával emlékezett meg a csütörtöki kerek évfordulóról. Az első Ken piros fürdőnadrágot, papucsot, a vállán sárga törülközőt viselt.

A baba, amely a Mattel alapítóinak, Elliot és Ruth Handlernek a fia után kapta a nevét, egy 1961-es televíziós reklám forgatásakor "találkozott" először Barbie-val.

Az elmúlt évek alatt nemcsak a külseje, hanem a foglalkozása is sokszor változott, volt már egyebek között tűzoltó és barista is. Ma már kilenc bőrtónusban, három testalkattal, tíz szemszínnel és különböző típusú hajakkal, valamint frizurákkal kapható. Kerekesszékes verzióját is elkészítették.

A 60. születésnap alkalmából több divattervező, köztük Dapper Dan és Tan France is összeállított ruhaszetteket Kennek.