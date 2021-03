Dél-koreai fiúbanda utasította maga mögé Taylor Swiftet

Megosztás Tweet



A BTS két albuma uralta tavaly a globális zenei eladási toplistát.

A BTS dél-koreai fiúcsapat tagjai (Nemzeti Fotótár/EPA/Etienne Laurent)

A héttagú sztárzenekar Map of the Soul:7 című korongja az első, a BE (Deluxe Edition) című lemeze a második helyen végzett a ranglistán.

A dobogó harmadik helyét Jonedzu Kensi japán énekes-dalszerző Stray Sheep című albuma szerezte meg, negyedikként az amerikai Taylor Swift Folklore című lemeze végzett.

A koreai csapat teljesítménye példa nélküli, és jól mutatja, hogy a zenéjük milyen elképesztő vonzerővel bír világszerte

- mondta Frances Moore, a zeneipari szervezet elnöke.

A globális lista, amelyet a fizikai eladások és digitális letöltések alapján állítanak össze, egy héttel azután jelent meg, hogy az IFPI a BTS-nek ítélte oda a 2020-as év legnépszerűbb előadójának járó Global Recording Artist of the Year díját.

A hatalmas rajongótáborral rendelkező BTS-t decemberben a Time magazin az év előadójának választotta. A bandát novemberben Grammy-díjra is jelölték a Dynamite című slágerért, amellyel az első koreai popegyüttesként sikerült az amerikai Billboard Hot 100 slágerlista első helyére kerülnie.