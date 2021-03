Vilmos herceg elkeseredett válasza: Nem vagyunk rasszista család

Prince William Speaks Out After Meghan and Harry's Oprah Interview: 'We Are Not a Racist Family'​ https://t.co/KMnUXeTh4I

Azok után, hogy kedden hivatalos közleményben tudatta a királyi család, mely szerint az udvar nagyon komolyan veszi a Harry herceg és felesége, Meghan hercegné által felvetett problémákat, Vilmos herceg is reagált az egyik legsúlyosabb vádra. Mint ismeretes, az afroamerikai anyától származó Meghan elpanaszolta az Oprah-nak adott interjúban, hogy amikor terhes volt a most csaknem két éves fiával, Archie-val, a királyi családban téma volt, hogy milyen sötét lesz a születendő gyermek bőrszíne. Szerinte a faji kérdés is közrejátszhatott abban, hogy közölték velük: a gyerekük nem kapja meg a herceg címet.

– nyilatkozta egy riporternek csütörtökön a trónörökös, Vilmos herceg, aki elismerte, hogy az interjú óta még nem beszélt öccsével, de ezt hamarosan pótolja.

A hercegi pár, Vilmos és Katalin először jelentek meg nyilvánosan az interjú óta, egy kelet Londonban lévő iskolában köszöntötték a tanári kart, mely a karantén után ismét megnyitotta a kapuit a diákok előtt -írta cikkében a People magazin.

"We're very much not a racist family..."

Prince William has said his family is not racist and he has not yet spoken to his brother since Harry and Meghan's explosive interview with Oprah Winfrey.

William and Kate are visiting a school in east London. pic.twitter.com/cK0fwuPnff

