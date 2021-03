Vádak és a valóság – nagyító alatt Meghan és Harry kijelentései

Megosztás Tweet



A hercegi pár botrányos interjújában elhangzik néhány kijelentés, melyek olyan formán nem feltétlen felelnek meg a valóságnak.

Egyesült Államok, 2021. március 8.

Meghan Markle sussexi hercegné és Harry sussexi herceg interjút ad Oprah Winfrey amerikai műsorvezetőnek

(Fotó: Nemzeti Fotótár/AP/Harpo Productions/Joe Pugliese)

Meghan hercegné és Harry herceg interjúja igazi bomba volt a már régen nem nyugodt tengeren, az Oprah Winfrey-nek adott interjújukban nem kímélték a királyi családot. A hercegi pár mindenkit sokkolt azzal, hogy a családtól az elmúlt években gyermekük bőrszínével kapcsolatos megjegyzéseket kaptak, s az egyéb rasszista megnyilvánulásoknak általában is komoly szerepük volt abban, hogy Harry és felesége tavaly felhagyott a királyi család tagjaiként végzett tevékenységével és Amerikába költözött.

Az interjúban a második gyermekével várandós Meghan elmondta, hogy azt is jelezte a királyi családnak, hogy támogatásra lenne szüksége mindenekelőtt mentális állapota miatt, segítséget azonban nem kapott. A hercegné egyenes utalást tett arra, hogy a királyi családon belüli elszigeteltsége és a minden lépésére kiterjedő átható figyelem miatt az öngyilkosság gondolata is felmerült benne. Ezen állításokat nehéz lenne igazolni, ahogyan az ellenkezőjüket is. Egy biztos, egytől egyig súlyos, és sokkoló.

A teljes interjú a pár érzelmeinek áradata, mellyel úgymond kiadták magukból az elmúlt évek feszültségét, a Dailymail azonban néhány egyéb erős kijelentésüket nem érzelmi alapon, hanem tényekkel alátámasztva új megvilágításba helyezte.

Meghan hercegné és Harry herceg (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Állítás: Meghan sosem olvasott utána a királyi családnak, mielőtt maga is a tagja lett

A valóság: Bár Meghan sokszor hangoztatta, hogy még csak a Google-on sem keresett rá soha Harry hercegre vagy a brit királyi családra, ezen állítása elég valószerűtlen. Egy régi barátnő szerint ugyanis gyerekként a hercegné megszállottja volt Harry édesanyjának, a néhai Dianának. Bizonyos Ninaki Priddy szerint egy Lady Diről szóló könyv is volt Meghan polcán, aki mindig is Diana 2.0 szeretett volna lenni.

Állítás: Három nappal a tévében közvetített esküvőjük előtt a Canterbury érsek összeadta Meghant és Harryt

A valóság: Mindenkit meglepett, hogy egy intim ceremónia keretében a pár már korábban kimondta a boldogító igent, ami abban a formában, amiről Meghan mesélt Oprah-nak nem feltétlen volt kivitelezhető. A páron és az érseken kívül állítólag senki sem volt jelen a ceremónián, ami azért érdekes, mert az angol egyházi házasságkötéshez mindenképpen szükséges két tanú, illetve egy pár sem dönthet úgy, hogy megismétli az esküvőt, hacsak nem kétséges a korábbi menyegző érvényessége. Így hát inkább nevezhető a romantikus esemény fogadalomtételnek, mint sem esküvőnek.

Állítás: "Elhallgattattak" - hangzik el az egyik legerősebb állítás az interjúban. Meghan a királyi családtól már a Harryvel való kapcsolatának legelején megkapta a világos utasítást, mi szerint nincs kommentár.

A valóság: A pár többször is adott interjút, egyszer a BBC-nek, egyszer pedig az Independent Television News-nak dél-afrikai látogatásuk alkalmával, melyben elhangzott az ominózus mondat: "Nem sokan kérdezik meg, hogy hogy vagyok."

A pár saját maga szabta meg, milyen témával kapcsolatban, és kinek adnak interjút, milyen eseményen vesznek részt, ezek pedig mindig is az általuk támogatott jótékonysági szervezetekre koncentrálódtak.

Harry és Meghan, kisfiukkal, Archie-val (Fotó: Nemzeti Fotótár/TOBY MELVILLE/POOL)

Állítás: Meghan szerint a királyi családnak nem volt joga megfosztani gyermekét a hercegi címtől, szerinte bőrszíne ellenére Archie-t is ugyanazon jogok illetik, mint a többi ükunokát.

A valóság: Születése révén Archie valójában nem jogosult a hercegi címre, erre akkor kerülhet sor, ha majd Károly herceg ül a trónon. Erzsébet királynő adományozhatott volna hercegi címet a dédunokájának, a szülők ezt azonban nem szerették volna.

Állítás: Archie nem kaphat a családtól 0-24 órás védelmet, mivel nem herceg. Meghan az interjúban így fogalmaz: "Még terhes voltam, amikor azt mondták, hogy mivel nem lesz címviselő, így a védelem sem jár majd neki."

A valóság: A királyi családban nem feltétlenül kap minden herceg vagy hercegnő rendőrségi védelmet. Sem Eugénia, sem Beatrix hercegnő nem kap testőröket, melyet egyébként az adófizetők pénzéből finanszíroznának.

A hivatalos programokon kívül a hercegné állítólag hónapokig ki sem tette a lábát a palotából (Fotó: Nemzeti Fotótár/AP/Tim Ireland)

Állítás: Harry szerint a királyi család minden anyagi támogatást felfüggesztett, miután bejelentették távozásukat, ezért csak az édesanyjától, a néhai Diana hercegnétől örökölt pénz segítségével tudták elhagyni Nagy-Britanniát.

A valóság: A hercegi pár 2020 januárjában jelentette be, hogy visszavonulnak a brit királyi család magas rangú tagjaiként ellátott hivatalos funkcióiktól, pénzügyileg függetlenné kívánnak válni, és ezentúl idejük nagy részét Kanadában töltenék, amit azóta Amerikára cseréltek. Mielőtt Harry lemondott volna feladatairól, jövedelmének 95 százalékát apja vagyonából, 5 százalékát pedig az adófizetők pénzéből fedezte a család.

Állítás: Meghan nem mehetett el ebédelni a barátnőivel. A hercegné elmondása alapján azt javasolták, ne mutatkozzon nyilvánosan, mert tele lesznek vele a bulvárlapok.

A valóság: A hercegnét többször is látták kozmetikushoz menni, vásárolni, vagy éppen vacsorázni a palotán kívül Harryvel. Nem volt számára tiltott elhagyni a Kensington-palotát. A brit bulvárlapok közül pedig senki nem volt hajlandó leközölni az ilyen alkalmakkor készült lesifotókat. Elég valószerűtlen, hogy Meghannak meg merte volna tiltani bárki is, hogy hová mehet és hová nem.