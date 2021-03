Kardashianék leleplezték, miből lesznek az újabb millióik

Lassan a "hogyan kell kimaxolni a hírnevet családilag?"- játék nyerteseinek kiálthatjuk ki Kardashian nővéreket, akik egy kupaktanács után úgy döntöttek, hogy belevágnak a kártyaiparba. Na, nem kaszinóvállalkozásba fogtak, hanem piacra dobták a Kardashian Kards nevű brandet, mellyel azt remélik, hogy rajongók milliói cserélik le noteszeiket, naptárjukat csecsebecsés Kardashian-cuccokra.

Kim, Kourtney, Khloé és Kris. Micsoda véletlen alliteráció! De ha már így alakult, legyen a 'card' szó is k-val írva, adjunk már a stílusra!

A pop-, a média- és a kozmetikumipar után tehát a család az ajándékpiacot is leigázni készül. Az üdvözlőkártyákat, matricákat, naptárakat, fotóalbumokat hamarosan megtalálhatják az amerikai Kardashian-hívők bármelyik papír- vagy ajándékboltban -írja a TMZ.

Kardashians Looking to Get into Greeting Card Biz with 'Kardashian Kards' https://t.co/i945cF8Vwd

