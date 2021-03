Miley Cyrus óriási bulit tartott az egészségügyi dolgozóknak

Megosztás Tweet



Az énekesnő ezzel mindenkit arra buzdít, hogy oltassa be magát.

Megérkezett Miley Cyrus legújabb videoklipje! Miley február 7-én kezdte el forgatni videóját az “Angels Like You” című számához, a stáb pedig láthatóan komoly tempót diktált, hiszen meg is érkezett a kész verzió.

Az énekesnő ezzel pedig be is szállt az egészségügyi propagandába, és jó példával elől járva mindenkit arra buzdít, hogy oltassa be magát a koronavírus ellen, hogy mielőbb vissza lehessen térni a régi életünkhöz. Külön érdekesség, hogy Miley szájmaszkot viselő tömeg előtt énekelte el legújabb dalát, akik egyébként beoltott egészségügyi dolgozók voltak.

Mint a People magazin cikke írja, az Amerikai Járványügyi Hivatal adatai szerint eddig több mint 31 millió amerikai kapta meg a koronavírus elleni vakcinát, ám ez még mindig csak a tizede az USA lakosságának, így az énekesnő az oltásra buzdít:

Mindannyian segíthetünk a pandémia megállításában azzal, hogy beoltatjuk magunkat.

Az "Angels Like You" Miley Cyrus legújabb albumán, a Plastic Hearts-on található, ami tavaly novemberben jelent meg.