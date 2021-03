Kirúgták a hercegnét felháborító szavakkal támadó Piers Morgant

Morgan nem kertelt, amikor véleményezte Harry és Meghan Oprah Winfrey-nek adott interjúját. Szerinte az exkirályiak saját hitvány céljaikra használtak fel a műsort, hogy aláássák a monarchiát. A médiaszemélyiség kétségbe vonta a sussexi hercegné nagy őszinteségi rohamában elmondottakat:

Piers ezen alaposan össze is veszett a keddi műsorban az ITV meteorológusával, és a vita hevében egy időre ki is rohant a stúdióból.

‘They’ve trashed everything the Queen has worked so hard for and we’re supposed to believe they’re compassionate?’

‘They felt they were trashed and lied about.’@piersmorgan and @susannareid100 discuss Harry and Meghan’s explosive Oprah interview. pic.twitter.com/gI6QfbTfA0

— Good Morning Britain (@GMB) March 8, 2021