A vezércsel folytatódik, de váratlan formában

Színházi musicalt készítenek a Netflix népszerű sorozatából.

A Golden Globe-díjas remekműre tavaly októberi debütálása után 62 millió ember volt kíváncsi, ezzel a streamingszolgáltató egyik legnézettebb szériája lett, így talán annyira nem is meglepő, hogy a jövőben musical formában tér majd vissza. Walter Trevis 1983-as, azonos című regényének színpadi jogait a New York-i székhelyű, Broadway-produkciókkal is foglalkozó Level Forward stúdió kaparintotta meg.

Igazi kiváltság a Level Forward számára, hogy elsőként viheti színpadra A vezércselt a zenés színház imádott és időtálló eszközeivel

A hidegháború időszakában játszódó történet az árva és gyógyszerfüggő lány, Beth Harmon útját követi, akiről hamar kiderül, hogy egy igazi sakkzseni, ám nem könnyű nőként érvényesülnie a férfiak uralta sport világában. A minisorozat csillaga, Anya Taylor-Joy alakításáért legjobb színésznő díjjal jutalmazták a Golden Globe és a Critics Choice átadón is.

A címlapfotó illusztráció.