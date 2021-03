Az Alkonyat-filmek színésze: iszonyú heteken van túl a családom

A színész Twitteren, párja pedig Instagramon erősítette meg hétfőn, hogy a család valóban koronavírussal küzdött az elmúlt időszakban lányukkal, a másfél éves Lyrával együtt.

Sheen azt írta, hogy nagyon nehéz és iszonyú hetek állnak mögöttük. Egyúttal pedig köszönetet mondott az összes nőnek, akit ismer, és aki támogatta, köztük édesanyjának, és párjának, Anna Lundbergnek. A poszthoz egy szelfit is készített.

I’ve spent the last few weeks laid low by COVID. It’s been very difficult & quite scary. On #InternationalWomensDay I want to thank all the incredible women-Anna, Mum, Lily, Joanne, my friends & all the women I am lucky enough to have support me who’ve helped me through this. ❤️ pic.twitter.com/O5fPqNTlB2

